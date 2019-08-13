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Представник Зеленського: Росія не може претендувати на дніпровську воду. Фото: Главред

Представник Зеленського: Росія не може претендувати на дніпровську воду (ВІДЕО)

13 сер 2019, 13:51
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Постачання води Північно-Кримським каналом із території материкової України до Криму збирається просити відновити Георгій Мурадов, постійний кримський представник при президентові РФ Володимирові Путіну. Однак Крим є територією України, тому Росія не має права виносити на міждержавний рівень жодних питань, пов’язаних із окупованих півостровом.

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Дніпро, з якого хочуть брати воду окупанти, не тече територією Росії або анексованого Криму, тому Україна не порушувала жодних норм права, перекривши Північно-Кримський канал на своїй території. Про це заявив представник президента України Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич у коментарі для «Крим.Реалії».

Згідно з усіма підрахунками, прісної води у Криму вистачає для потреб населення, а держава, яка окупувала територію півострова, має відповідати за забезпечення місцевої господарської діяльності необхідними ресурсами, додав Кориневич.

Як відомо, до окупації Криму через Північно-Кримський канал, який з'єднує річку Дніпро з півостровом, туди надходило до 85% необхідного обсягу прісної води. Після захоплення Криму Росією постачання води з території материкової України на півострів припинилося.

Наразі у Криму прісну воду беруть із водосховищ природного стоку та підземних джерел, а влада закликає місцеве населення до жорсткої економії водних ресурсів. Екологи ж заявляють, що активне використання підземних вод вже призвело до засолення ґрунту півострова.


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