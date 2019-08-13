IFOM

https://racurs.ua/n125495-ekzamen-ifom-za-22-mln-grn-okazalsya-nenujnym.html

Ракурс

Экзамен IFOM для студентов-медиков 3-го курса, на который Министерство здравоохранения потратило 22 млн грн, оказался ненужным, ведь независимо от результата тестирования всех студентов перевели на 4-й курс. Об этом заявляют эксперты группы народного депутата Валерия Дубиля «Здоровье нации».

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Конечно, это касается тех студентов, которые сдали КРОК-1 и экзамены по учебному плану, уточняют эксперты в своем блоге на «Ракурсе». Те, кто не пришел на тестирование IFOM, в следующем году должны просто зайти в аудиторию — и экзамен, считай, сдан. Минимальный балл для оценки успешности экзамена до сих пор не определен.

Эксперты также напоминают, что услуги американской компании Минздрав приобрел за 12,6 млн грн. По условиям договора, стоимость оценки каждого студента тестированием IFOM составляла 20 долл. при онлайн-тестировании и 155 долл. при письменном. Общее количество студентов — 13 тыс. человек.

«Эти средства, вместо провального теста, могли использовать пациенты, которые нуждаются в безотлагательном лечении, — отмечают эксперты. — Сейчас, как и в прошлом году, снова образовалась позорная „очередь смерти“: тяжелобольные вынуждены ждать срочно необходимое им лечение до начала 2020 года».