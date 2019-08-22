У Лондоні посеред вулиці встановили автомат для продажу автомобілів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n125819-na-vulycyah-londona-vstanovyly-avtomat-dlya-prodaju-avtomobiliv-foto.htmlРакурс
Автомат для продажу автомобілів встановили на вулицях Лондона.
Наразі за допомогою незвичайного апарату можна купити лише одне авто — Renault Zoe, яке знаходиться всередині заскленого апарату. Купити машину не складніше, ніж придбати собі пляшку з мінеральною водою. Про це повідомляє Carscoops.com.
Автори ідеї стверджують, що майбутньому власникові не потрібно йти в дилерський центр та торгуватися з менеджером щодо ціни. Вартість машини в автоматі остаточна, ніяких знижок не пропонується.
Як відомо, нещодавно у Великій Британії проводили опитування й більшість учасників висловилися, що покупці відмовляються від купівлі машини через відсутність підсумкової вартості машини, оскільки після спілкування з менеджером цінник може змінитися за рахунок додавання не потрібних покупцеві опцій. Клієнти хочуть, щоб машини продавалися онлайн й тоді можна самому додавати необхідні опції.
Нагадаємо, німецька компанія Porsche (Порше) планує випустити серію спорткарів, присвячених гоночним автомобілям другої половини XX століття. Одна з машин отримає позолочені деталі кузова, карбонові елементи та інші нововведення.