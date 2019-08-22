Пожежа в Києві забрала життя жінки, чоловік вистрибнув з вікна і врятувався. Фото: Інформатор

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Пожежа в Києві на бульварі Вацлава Гавела, 43а забрала життя жінки. Разом із нею у квартирі перебували ще двоє осіб, які були доставлені в лікарню.

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Займання сталося в одній із квартир на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку. Виклик на пульт рятувальників надійшов сьогодні близько 6.00 ранку. Через півгодини пожежникам вдалося локалізувати займання, а потім пожежа була повністю погашена, повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Тіло жінки було виявлено в одній із кімнат згорілої квартири. Окрім того, травми дістав чоловік, який був змушений вистрибнути з вікна, щоби врятуватися, повідомляє «Інформатор».

Згідно з уточненими даними, ще одна постраждала жінка зуміла самостійно залишити будівлю. Також із квартири рятувальникам вдалося винести собаку.

Причини займання поки що невідомі, поліція встановлюватиме обставини події.

Нагадаємо, наприкінці липня пожежа спалахнула в семиповерховому житловому будинку на Кловському узвозі в центрі Києва. Після того, як вогонь було погашено, в одній із кімнат квартири виявили тіло літньої жінки з інвалідністю.