Пожар в Киеве унес жизнь женщины, мужчина выпрыгнул из окна и спасся. Фото: Информатор

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Пожар в Киеве на бульваре Вацлава Гавела, 43а унес жизнь женщины. Вместе с ней в квартире находились еще два человека, которые были доставлены в больницу.

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Возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного дома. Вызов на пульт спасателей поступил сегодня около 6.00 утра. Спустя полчаса пожарным удалось локализовать возгорание, а затем пожар был полностью потушен, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Тело женщины было обнаружено в одной из комнат сгоревшей квартиры. Кроме того, травмы получил мужчина, который был вынужден выпрыгнуть из окна, чтобы спастись, сообщает «Информатор».

Согласно уточненным данным, еще одна пострадавшая женщина сумела самостоятельно покинуть здание. Также из квартиры спасателям удалось вынести собаку.

Причины возгорания пока неизвестны, полиция будет устанавливать обстоятельства произошедшего.

Напомним, в конце июля пожар вспыхнул в семиэтажном жилом доме на Кловском спуске в центре Киева. После того, как огонь был потушен, в одной из комнат квартиры обнаружили тело пожилой женщины с инвалидностью.