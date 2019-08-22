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Пожар в Киеве унес жизнь женщины, мужчина выпрыгнул из окна и спасся. Фото: Информатор

Пожар в Киеве унес жизнь женщины, мужчина выпрыгнул из окна и спасся (ФОТО, ВИДЕО)

22 авг 2019, 12:01
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Пожар в Киеве на бульваре Вацлава Гавела, 43а унес жизнь женщины. Вместе с ней в квартире находились еще два человека, которые были доставлены в больницу.

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Возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного дома. Вызов на пульт спасателей поступил сегодня около 6.00 утра. Спустя полчаса пожарным удалось локализовать возгорание, а затем пожар был полностью потушен, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Тело женщины было обнаружено в одной из комнат сгоревшей квартиры. Кроме того, травмы получил мужчина, который был вынужден выпрыгнуть из окна, чтобы спастись, сообщает «Информатор».

Пожар в Киеве унес жизнь женщины, мужчина выпрыгнул из окна и спасся. Фото: Информатор

Пожар в Киеве унес жизнь женщины, мужчина выпрыгнул из окна и спасся. Фото: Информатор

Пожар в Киеве унес жизнь женщины, мужчина выпрыгнул из окна и спасся. Фото: Информатор

Пожар в Киеве унес жизнь женщины, мужчина выпрыгнул из окна и спасся. Фото: Информатор

Согласно уточненным данным, еще одна пострадавшая женщина сумела самостоятельно покинуть здание. Также из квартиры спасателям удалось вынести собаку.

Причины возгорания пока неизвестны, полиция будет устанавливать обстоятельства произошедшего.

Напомним, в конце июля пожар вспыхнул в семиэтажном жилом доме на Кловском спуске в центре Киева. После того, как огонь был потушен, в одной из комнат квартиры обнаружили тело пожилой женщины с инвалидностью.

Источник: Ракурс


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