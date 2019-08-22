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Штрафы для «евробляхеров» вступили в силу сегодня. Фото: Бессарабия информ

Штрафы для «евробляхеров» вступили в силу сегодня

22 авг 2019, 11:37
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Штрафы для владельцев нерастаможенных автомобилей из стран Евросоюза введены в Украине сегодня, 22 августа.

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Теперь все автомобилисты, которые не успели оформить в Украине свои нерастаможенные транспортные средства, рискуют заплатить крупный денежный штраф или вовсе потерять свое авто. Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы.

Автомобилистов, которые превысили срок доставки машины личного и коммерческого использования на 20−30 дней, ждет денежный штраф в размере 85 тыс. грн. В случае, если данный период превышен более чем на 30 дней, владельцу автомобиля придется заплатить 170 тыс. грн. Подобный штраф будет накладываться и в том случае, если транспортное средство было раскомплектовано или вовсе утеряно.

«Евробляхерам», которые временно ввезли на территорию страны машину под иностранной регистрацией, следует ожидать аналогичных штрафов.

Как заявили в ГФС, кроме денежных штрафов, в отношении «евробляхеров» предусмотрена ответственность за временную передачу авто другому лицу или же использование его в коммерческих целях. Нарушителей ждет штраф в размере 34 тыс. грн.

Напомним, накануне замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект, который должен отсрочить введение новых штрафов и санкций для владельцев «евроблях» еще на три месяца.

Источник: Ракурс


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