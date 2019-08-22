На Южноукраинской АЭС майнили криптовалюту. Фото: uatom.org

https://racurs.ua/n125816-na-ujnoukrainskoy-aes-maynili-kriptovalutu-i-raskryli-gostaynu.html

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Майнинг криптовалют осуществляли в рабочем кабинете работники южно-украинской атомной электростанции.

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Для майнинга в нескольких кабинетах административного здания станции разместили компьютерную технику с выходом в интернет. В результате действий нарушителей произошла утечка информации о государственной тайне, а именно — о физической защите АЭС. Об этом говорится в постановлении Центрального районного суда Николаева.

Отмечается, что на станции сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски, в ходе которой были изъяты компьютерные комплектующие: два процессора Razen (Райзен), шесть видеокарт Radeon RX 470 (Радеон), четыре блока питания, три системных блока, свитч с блоком питания, свитч без блока питания, материнскую плату, жесткий диск и прочее необходимое для майнинга оборудование.

Технику нашли также в помещениях, используемых воинской частью 3044 на территории АЭС. Там было изъято 16 видеокарт, системный блок с инвентарным номером воинской части, семь жестких дисков, два SSD-диска, флешку и роутер. Подозревается, что к майнингу могли быть причастны сотрудники Национальной гвардии Украины, которые охраняли Южноукраинскую станцию.

Напомним, осенью 2018 года сотрудники киберполиции разоблачили и задержали злоумышленника, который создавал и распространял вирусные программы. В Полтавской области 32-летний хакер использовал вредоносный софт для похищения персональных данных с компьютеров и майнинга. Киберпреступник заразил более 2,5 тыс. компьютеров.