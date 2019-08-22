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Обмен заключенными: Украина готовит фигуранта «дела 2 мая» и двух дезертиров к отправке в РФ. Фото: Корреспондент

Обмен заключенными: Украина готовит фигуранта «дела 2 мая» и двух дезертиров к отправке в РФ — адвокат

22 авг 2019, 11:12
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Обмен заключенными между Украиной и Россией может состояться в ближайшее время. Сейчас в Украине начали юридическую процедуру оформления троих россиян, двое из которых являются крымскими военнослужащими-предателями, а еще один фигурирует в деле о трагических событиях в Одессе 2 мая 2014 года, к обмену заключенными.

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Речь идет о гражданах России Максиме Одинцове, Александре Баранове и Евгении Мефедове, которые в Украине приговорены к тюремным срокам за дезертирство, государственную измену и сепаратизм. Об этом 22 августа в комментарии ТАСС сообщил адвокат заключенных Валентин Рыбин.

По его словам, Одинцов был приговорен к 14 годам лишения свободы, Баранов — к 13, а Мефедов недавно был отпущен под залог.

Защитник россиян добавил, что в списке на обмен есть и другие имена, но называть он их не стал. Рыбин выразил предположение, что обмен состоится в скором времени.

Напомним, что накануне российские СМИ сообщили, что РФ вернет домой украинских военнопленных моряков, захваченных в Керченском проливе, до конца августа. Кроме моряков, в Украину также могут вернуться удерживаемые Россией политзаключенные. Соответствующие переговоры об обмене заключенными между Украиной и Россией достигли финальной стадии.


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