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Украинские военнопленные моряки вернутся из РФ домой уже в конце августа – СМИ. Фото: Крым.Реалии

Украинские военнопленные моряки вернутся из РФ домой уже в конце августа — СМИ

21 авг 2019, 14:28
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Россия вернет украинских военнопленных моряков домой до конца августа. Соответствующие переговоры об обмене гражданами между Украиной и Россией достигли финальной стадии.

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Списки обмена все еще уточняются, так как домой в Украину могут вернуть не только украинских моряков, которых прошлой осенью задержали в Керченском проливе. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники близкие к переговорам.

Источник в окружении президента Владимира Зеленского заявил изданию, что договоренности об обмене были достигнуты после первого разговора между Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным (11 июля).

Кроме моряков, в Украину могут вернуться также осужденные в России украинцы. Запуск процесса обмена изданию подтвердил украинский дипломат.

Источник «Коммерсанта» не смог предоставить информации относительно передачи осужденного режиссера Олега Сенцова, которого в РФ приговорили к 20 годам лишения свободы. Также он не раскрыл на кого Россия обменяет украинских моряков. Среди вероятных кандидатов может оказаться бывший главный редактор «РИА Новости—Украина» Кирилл Вышинский, которого в мае прошлого года обвинили в государственной измене и арестовали.

Как ранее сообщал «Ракурс», украинских политзаключенных могут вернуть домой для отбывания наказания.


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