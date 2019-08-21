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Українські військовополонені моряки повернуться з РФ додому вже наприкінці серпня – ЗМІ. Фото: Крым.Реалии

Українські військовополонені моряки повернуться з РФ додому вже наприкінці серпня — ЗМІ

21 сер 2019, 14:28
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Росія поверне українських військовополонених моряків додому до кінця серпня. Відповідні переговори про обмін громадянами між Україною і Росією досягли фінальної стадії.

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Списки обміну все ще уточнюють, так як додому в Україну можуть повернути не тільки українських моряків, яких минулої осені затримали в Керченській протоці. Про це повідомляє «Комерсант», посилаючись на джерела близькі до переговорів.

Джерело в оточенні президента Володимира Зеленського заявило виданню, що домовленості про обмін були досягнуті після першої розмови між Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним (11 липня).

Крім моряків, до України можуть повернутися також засуджені в Росії українці. Запуск процесу обміну виданню підтвердив український дипломат.

Джерело «Коммерсанта» не змогло надати інформацію щодо передачі засудженого режисера Олега Сенцова, якого в РФ засудили до 20 років позбавлення волі. Також він не розкрив на кого Росія обміняє українських моряків. Серед ймовірних кандидатів може опинитися колишній головний редактор «РІА Новини-Україна» Кирило Вишинський, якого в травні минулого року звинуватили в державній зраді і арештували.

Як раніше повідомляв «Ракурс», українських політв’язнів можуть повернути додому для відбування покарання.


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