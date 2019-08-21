Зловживання владою: НАБУ зобов'язали відкрити справу стосовно Порошенка і Клімкіна. Фото: NBN

https://racurs.ua/ua/n125786-zlovjyvannya-vladou-nabu-zobov-yazaly-vidkryty-spravu-stosovno-poroshenka-i-klimkina.html

Ракурс

Екс-президент Петро Порошенко і голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Павло Клімкін стануть фігурантами справи про зловживання владою.

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) Солом’янський райсуд Києва зобов’язав внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна», посилаючись на ухвалу суду.

На внесення даних в ЄРДР у НАБУ є не більше доби після отримання копії постанови. Згідно з визначенням суду, правоохоронці повинні внести до реєстру відомості про кримінальні правопорушення, які невідомий заявник подав 15 липня.

За словами заявника, він повідомив про порушення Порошенком і Клімкіним ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Обставини правопорушень не розкриваються

Заявник зазначає, що відомості не були внесені ЄРДР, не дивлячись на поданий документ.

Як раніше повідомляв «Ракурс», суд дозволив допитати Порошенка із застосуванням детектора брехні (поліграфа).