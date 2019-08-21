Візит Трампа в Данію: у Копенгагені запропонували президенту США «зовсім не приїжджати». Фото: RT

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Дональд Трамп, президент США, сьогодні переніс на невизначений термін візит до Данії, який планувався в вересні цього року, чим нарвався на критику з боку данської влади.

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Дії американського лідера в Копенгагені вважають безрозсудними, а його візит запропонували не відкладати, а зовсім скасувати. Про це заявила представник королівського дому Лене Баллебю в ефірі данської телерадіокомпанії DR.

Рішення Трампа відмовитися від поїздки до Данії стало справжнім сюрпризом для місцевих політиків. У відповідь данська сторона заявила, що Данії ніколи чекати нової зустрічі з Трампом, оскільки «є інші справи». Рішення американського президента в Копенгагені вважають образливим.

В Європейській комісії також висловилися щодо цієї ситуації, підтримавши Данію в небажанні обговорювати зі США продаж Гренландії

Нагадаємо, Трамп мав відвідати Данію 2 вересня, але відклав свій візит через рішення місцевої влади не продавати Сполученим Штатам острів Гренландія. До цього президент США просив юрисконсульта Білого дому провести правову експертизу можливості покупки острова.