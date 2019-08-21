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Ракурс
Трамп переніс візит до Данії на невизначений час через відмову влади продавати Гренландію. Фото: Reuters

Трамп переніс візит до Данії на невизначений час через відмову влади продавати Гренландію

21 сер 2019, 09:47
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Відмова обговорювати продаж Гренландії стала причиною скасування візиту президента США Дональда Трампа в Данію.

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Візит мав відбутися через два тижні, але Трамп заявив, що зустрінеться з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен коли-небудь потім. Про це американський лідер заявив в своєму Twittter.

У своєму повідомленні Трамп зазначив, що Данія є особливою країною з неймовірними людьми, однак коментарі прем'єра змусили його відкласти зустріч. Також американський президент пожартував, що прямолінійність Фредеріксен заощадила чимало коштів і зусиль як для Данії, так і для США, за що він їй дякує.

Раніше стало відомо, що Трамп знову задумався про покупку Гренландії, яка є автономною територією в складі Данії. Данські політики відповіли, що подібні переговори абсурдні і Трамп повинен забути про подібну затію.

Міністерство закордонних справ Гренландії, в свою чергу, заявило, що острів не продається.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Трамп просив юрисконсульта Білого дому провести правову експертизу можливості покупки Гренландії.

Джерело: Ракурс


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