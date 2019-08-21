Трамп хоче запросити РФ на саміт G7 і виступив за повернення країни до G8. Фото: Provse

https://racurs.ua/ua/n125774-tramp-hoche-zaprosyty-rf-na-samit-g7-i-vystupyv-za-povernennya-krany-do-g8.html

Ракурс

Росію можуть запросити на саміт великої сімки (G7), який пройде наступного року.

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Президент Франції Еммануель Макрон запропонував президенту США Дональду Трампу запросити РФ і американський лідер погодився. Про це у своєму Twitter повідомила журналістка CNN Кайлі Атвуд.

Ймовірно, Трамп порушить питання про участь Росії у переговорах з іншими лідерами країн. Зазначимо, що саме США наступного року прийматимуть G7.

Як відомо, Трамп виступив за повернення РФ до G8, про що він заявив у Вашингтоні під час візиту президента Румунії Клауса Йоханніса. Тоді американський лідер наголосив, що вважає доцільним повернення РФ до переговорів у цьому форматі.

Трамп зазначив, що Штати наполягали на виключенні РФ з G8 через те, що президент Росії Володимир Путін раніше «переграв» екс-президента США Барака Обаму.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Трамп та Путін на початку серпня домовились про допомогу у ліквідації лісових пожеж у Сибіру.