Вачовські зніме ще одну «Матрицю» з Кіану Рівзом і Керрі-Енн Мосс. Фото: Medium

https://racurs.ua/ua/n125773-vachovski-znime-sche-odnu-matrycu-z-kianu-rivzom-i-kerri-enn-moss.html

Ракурс

Культова науково-фантастична кіносага «Матриця» (The Matrix) отримає продовження. У новій четвертій частині серії знімуться відомі актори Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс, які виконували ролі головних героїв у всіх попередніх частинах.

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Режисером легендарної саги стане Лана (до зміни статі Ларрі) Вачовські. Над сценарієм спільно працювали Девід Мітчелл, Лана Вачовські і Олександр Хемон. Про це повідомив голова ради директорів студії Warner Bros. Тобі Еммеріх в журналі Variety, передає УНН.

Еммеріх зазначив, що Вачовські є неповторним творцем і її робота на позиції режисера, сценариста і продюсера нової «Матриці» складно переоцінити. Четверту частину саги почнуть знімати вже на початку 2020 року.

Як відомо, перша частина трилогії від Енді і Ларрі Вачовські вийшла в 1999 році і отримала відразу чотири премії «Оскар». Продовження поділили ще на два фільми, які показали світу в 2003 році.

Як раніше повідомляв «Ракурс», український фільм «Додому» може претендувати на «Оскар» наступного року.