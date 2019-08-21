Вачовски снимет еще одну «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс. Фото: Medium

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Ракурс

Культовая научно-фантастическая киносага «Матрица» (The Matrix) получит продолжение. В новой четвертой части серии снимутся известные актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые исполняли главных героев во всех предыдущих частях.

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Режиссером легендарной саги станет Лана (до изменения пола Ларри) Вачовски. Над сценарием совместно работали Дэвид Митчелл, Лана Вачовски и Александр Хемон. Об этом сообщил председатель совета директоров студии Warner Bros. Тоби Эммерих в журнале Variety, передает УНН.

Эммерих отметил, что Вачовски является неповторимым творцом и ее работа на позиции режиссера, сценариста и продюсера новой «Матрицы» сложно переоценить. Четвертую часть саги начнут снимать уже в начале 2020 года.

Как известно, первая часть трилогии от Энди и Ларри Вачовски вышла в 1999 году и получила сразу четыре премии «Оскар». Продолжение поделили еще на два фильма, которые показали миру в 2003 году.

Как ранее сообщал «Ракурс», украинский фильм «Додому» может претендовать на «Оскар» следующего года.