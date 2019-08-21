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Ракурс
Убийство двух женщин в Киевской области заказал бывший муж и отчим пострадавших. Фото: NewsOne

Убийство двух женщин в Киевской области заказал бывший муж и отчим (ВИДЕО)

21 авг 2019, 08:16
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В Киевской области задержали подозреваемых в резонансном убийстве двух женщин.

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Правоохранители задержали четырех человек, подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Как было установлено, убийство двух женщин заказал бывший муж потерпевшей. До последнего времени у пары длились судебные споры по разделу имущества, так как они развелись.

Злоумышленник испугался, что судебное решение будет принято в пользу женщины и ее дочери и решил их убить. Мужчина обратился к ранее судимому за умышленные убийства рецидивисту и за 50 тыс. долл. заказал убийство двух женщин.

Отметим, что 53-летняя Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская 17 августа выехали из города Бровары в направлении Киева, однако в столицу женщины не попали и исчезли

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях полиция нашла автомобиль пропавших женщин.

Источник: Ракурс


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