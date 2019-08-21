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Ракурс
Вбивство двох жінок на Київщині замовив колишній чоловік та вітчим потерпілих. Фото: NewsOne

Вбивство двох жінок на Київщині замовив колишній чоловік і вітчим (ВІДЕО)

21 сер 2019, 08:16
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У Київській області затримали підозрюваних у резонансному вбивстві двох жінок.

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Правоохоронці затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у організації та виконанні замовного вбивства. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Як було встановлено, вбивство двох жінок замовив колишній чоловік потерпілої. До останнього часу у пари тривали судові спори щодо поділу майна, так як вони розлучалися.

Зловмисник злякався, що судове рішення буде прийнято на користь жінки та її доньки і вирішив їх вбити. Чоловік звернувся до раніше судимого за умисні вбивства рецидивіста і за 50 тис. дол. замовив вбивство двох жінок.

Зазначимо, що 53-річна Надія Головач та її 31-річна донька Юлія Зайковська 17 серпня виїхали з міста Бровари у напрямку Києва, однак до столиці жінки не потрапили і зникли

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями поліція знайшла автомобіль зниклих жінок.

Джерело: Ракурс


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