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Трамп хочет пригласить РФ на саммит G7 и выступил за возвращение страны в G8. Фото: Provse

Трамп хочет пригласить РФ на саммит G7 и выступил за возвращение страны в G8

21 авг 2019, 09:22
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Россию могут пригласить на саммит большой семерки (G7), который пройдет в следующем году.

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Президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту США Дональду Трампу пригласить РФ и американский лидер согласился. Об этом в своем Twitter сообщила журналистка CNN Кайли Атвуд.

Вероятно, Трамп поднимет вопрос об участии России в переговорах с другими лидерами стран. Отметим, что именно США в следующем году будут принимать G7.

Как известно, Трамп выступил за возвращение РФ в G8, о чем он заявил в Вашингтоне во время визита президента Румынии Клауса Йоханниса. Тогда американский лидер подчеркнул, что считает целесообразным возвращение РФ к переговорам в этом формате.

Трамп отметил, что Штаты настаивали на исключении РФ из G8 из-за того, что президент России Владимир Путин ранее «переиграл» экс-президента США Барака Обаму.

Как ранее сообщал «Ракурс», Трамп и Путин в начале августа договорились о помощи в ликвидации лесных пожаров в Сибири.


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