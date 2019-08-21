Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Трамп перенес визит в Данию на неопределенное время из-за отказа властей продавать Гренландию. Фото: Reuters

Трамп перенес визит в Данию на неопределенное время из-за отказа властей продавать Гренландию

21 авг 2019, 09:47
999

Отказ обсуждать продажу Гренландии стал причиной отмены визита президента США Дональда Трампа в Данию.

Loading...

Визит должен был состояться через две недели, но Трамп заявил, что встретится с премьер-министром Дании Метте Фредериксен когда-нибудь потом. Об этом американский лидер заявил в своем Twittter.

В своем сообщении Трамп отметил, что Дания является особенной страной с невероятными людьми, но комментарии премьера вынудили его отложить встречу. Также американский президент пошутил, что прямолинейность Фредериксен сэкономила немало средств и усилий как для Дании, так и для США, за что он ее благодарит.

Ранее стало известно, что Трамп вновь задумался о покупке Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании. Датские политики ответили, что подобные переговоры абсурдны и Трамп должен забыть о подобной затее.

Министерство иностранных дел Гренландии, в свою очередь, заявило, что остров не продается.

Как ранее сообщал «Ракурс», Трамп просил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу возможности покупки Гренландии.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Напали на предпринимателя и ограбили: под Киевом задержали грузин, которым Зеленский предоставил гражданство (ФОТО, ВИДЕО)

Нападение с разбоем стало причиной задержание трех грузин, двоим из которых президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство как лицам, принятие которых представляет государственный интерес

Новости Украины
11:18

Внеочередное заседание Совбеза ООН инициирует Россия из-за испытаний ракеты в США

Внеочередное заседание Совета безопасности ООН созывают из-за испытаний ракеты в США. Инициаторами выступили Китай и Россия, которые обеспокоены действиями США после выхода из ракетного договора

Новости мира
10:37
Новости партнеров
Загрузка...