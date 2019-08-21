Трамп перенес визит в Данию на неопределенное время из-за отказа властей продавать Гренландию. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n125775-tramp-perenes-vizit-v-daniu-na-neopredelennoe-vremya-iz-za-otkaza-vlastey-prodavat-grenlandiu.html

Ракурс

Отказ обсуждать продажу Гренландии стал причиной отмены визита президента США Дональда Трампа в Данию.

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Визит должен был состояться через две недели, но Трамп заявил, что встретится с премьер-министром Дании Метте Фредериксен когда-нибудь потом. Об этом американский лидер заявил в своем Twittter.

В своем сообщении Трамп отметил, что Дания является особенной страной с невероятными людьми, но комментарии премьера вынудили его отложить встречу. Также американский президент пошутил, что прямолинейность Фредериксен сэкономила немало средств и усилий как для Дании, так и для США, за что он ее благодарит.

Ранее стало известно, что Трамп вновь задумался о покупке Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании. Датские политики ответили, что подобные переговоры абсурдны и Трамп должен забыть о подобной затее.

Министерство иностранных дел Гренландии, в свою очередь, заявило, что остров не продается.

Как ранее сообщал «Ракурс», Трамп просил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу возможности покупки Гренландии.