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Визит Трампа в Данию: в Копенгагене предложили президенту США «вовсе не приезжать». Фото: RT

Визит Трампа в Данию: в Копенгагене предложили президенту США «вовсе не приезжать»

21 авг 2019, 13:59
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Дональд Трамп, президент США, сегодня перенес на неопределенный срок визит в Данию, который планировался в сентябре этого года, чем нарвался на критику со стороны датских властей.

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Действия американского лидера в Копенгагене посчитали безрассудными, а его визит предложили не откладывать, а вовсе отменить. Об этом заявила представитель королевского дома Лене Баллебю в эфире датской телерадиокомпании DR.

Решение Трампа отказаться от поездки в Данию стало настоящим сюрпризом для местных политиков. В ответ датская сторона заявила, что Дании некогда ждать новой встречи с Трампом, поскольку «есть другие дела». Решение американского президента в Копенгагене посчитали оскорбительным.

В Европейской комиссии тоже высказались по поводу ситуации, поддержав Данию в нежелании обсуждать с США продажу Гренландии

Напомним, Трамп должен был посетить Данию 2 сентября, но отложил свой визит из-за решения местных властей не продавать Соединенным Штатам остров Гренландия. До этого президент США просил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу возможности покупки острова.


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