НАБУ закрыло дело о возможной растрате госсредств кинокомпанией помощника Зеленского

https://racurs.ua/n125785-nabu-zakrylo-delo-o-vozmojnoy-rastrate-gossredstv-kinokompaniey-pomoschnika-zelenskogo-dokument.html

Ракурс

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло дело против компании помощника президента Украины Владимира Зеленского «Киноквартал».

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Учреждение подозревали в вероятной растрате государственных средств, однако следствие не выявило признаков состава уголовного преступления. Об этом сообщили в НАБУ на запрос «Українських новин».

Отметим, что уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (растрата государственных средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса было закрыто 8 июля. Дело открыли в апреле этого года по заявлению организации «Союз добровольцев».

Организация заявляет, что «Киноквартал» нарушил условие финансирования по созданию ленты полностью на украинском языке и, так как условие не выполнили, это свидетельствует о растрате. Речь идет о финансировании фильма «Я, ты, он, она», 49% бюджета которого профинансировало Госкино.

В 2017 году этот фильм был одним из 10 участников конкурсного отбора, однако после проката вернул бюджета сумму на 4 млн грн меньше полученной.

Как ранее сообщал «Ракурс», документальный фильм о футбольных фанатах от «Киноквартала» может получить государственное финансирование.