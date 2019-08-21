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Ракурс
НАБУ закрыло дело о возможной растрате госсредств кинокомпанией помощника Зеленского

НАБУ закрыло дело о возможной растрате госсредств кинокомпанией помощника Зеленского (ДОКУМЕНТ)

21 авг 2019, 13:32
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло дело против компании помощника президента Украины Владимира Зеленского «Киноквартал».

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Учреждение подозревали в вероятной растрате государственных средств, однако следствие не выявило признаков состава уголовного преступления. Об этом сообщили в НАБУ на запрос «Українських новин».

Ответ НАБУ на запрос " Українських новин " по делу против "Киноквартал". Фото: Українські новини"

Отметим, что уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (растрата государственных средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса было закрыто 8 июля. Дело открыли в апреле этого года по заявлению организации «Союз добровольцев».

Организация заявляет, что «Киноквартал» нарушил условие финансирования по созданию ленты полностью на украинском языке и, так как условие не выполнили, это свидетельствует о растрате. Речь идет о финансировании фильма «Я, ты, он, она», 49% бюджета которого профинансировало Госкино.

В 2017 году этот фильм был одним из 10 участников конкурсного отбора, однако после проката вернул бюджета сумму на 4 млн грн меньше полученной.

Как ранее сообщал «Ракурс», документальный фильм о футбольных фанатах от «Киноквартала» может получить государственное финансирование.


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