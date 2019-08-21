Часть депутатов нарабатывает схему контрабанды угля Донбасса — Безсмертный. Фото: Страна

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Контрабанда угля на Донбассе курируется частью народных депутатов, которые толкают президента Украины Владимира Зеленского на ее поощрение.

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Такие заявления сделал бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Перший».

Постепенно с президентом Зеленским нарабатывается схема контрабанды угля Донбасса, — заявил он.

Именно из-за интересов определенной группы депутатов в данной отрасли Зеленский прекратил его полномочия в переговорной группе в Минске, считает Безсмертный. По словам дипломата, площадка в Минске нужна президенту для решения определенных вопросов.

Они начали все время ходить к президенту и клянчить, чтобы он убрал меня. Это часть депутатского корпуса, которая сосредоточена на этой теме — контрабанде угля. Это бизнес-схемы на миллиарды. Тема блокады, завершения квот экспорта-импорта, она будет навязываться минскому процессу. Но это не является проблемой минского процесса. Все знали, что я был категорически против того, чтобы в минский процесс втягивали этот вопрос, — подчеркнул Безсмертный.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов в Facebook опубликовал данные о том, что на совещании Офиса президента обсуждался вопрос того, что поставки угля в Украину по формуле «Ротердам плюс» были самыми выгодными. При этом он добавил, что ранее в Украине эту формулу признали невероятно ущербной и по факту ее применения антикоррупционные органы расследуют уголовное производство.

Напомним, что Зеленский отстранил Безсмертного от переговоров в Минске 13 августа.