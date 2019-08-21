Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Частина депутатів напрацьовує схему контрабанди вугілля Донбасу — Безсмертний. Фото: Страна

Частина депутатів напрацьовує схему контрабанди вугілля Донбасу — Безсмертний (ВІДЕО)

21 сер 2019, 13:08
999

Контрабанда вугілля з Донбасу координується частиною народних депутатів, які штовхають президента України Володимира Зеленського на її схвалення.

Loading...

Такі заяви зробив колишній представник України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, дипломат Роман Безсмертний в ефірі телеканалу «UA: Перший».

Поступово з президентом Зеленським напрацьовується схема контрабанди вугілля Донбасу, — заявив він.

Саме через інтереси певної групи депутатів у даній галузі Зеленський припинив його повноваження в переговорній групі в Мінську, вважає Безсмертний. За словами дипломата, майданчик у Мінську потрібен президенту для вирішення певних питань.

Вони почали весь час ходити до президента і клянчити, щоби він прибрав мене. Це частина депутатського корпусу, яка зосереджена на цій темі — контрабанді вугілля. Це бізнес-схеми на мільярди. Тема блокади, завершення квот експорту-імпорту, вона буде нав’язуватися мінському процесу. Але це не є проблемою мінського процесу. Всі знали, що я був категорично проти того, щоб у мінський процес втягували це питання, — наголосив Безсмертний.

У свою чергу журналіст Юрій Бутусов у Facebook опублікував дані про те, що на нараді Офісу президента обговорювалося питання того, що поставки вугілля в Україну за формулою «Ротердам плюс» були найвигіднішими. При цьому він додав, що раніше в Україні цю формулу визнали неймовірно збитковою і за фактом її застосування антикорупційні органи розслідують кримінальне провадження.

Поставки вугілля обговорювали на нараді в Офісі президента. Скріншот із Facebook Юрія Бутусова

Нагадаємо, що Зеленський відсторонив Безсмертного від переговорів у Мінську 13 серпня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

НАБУ закрило справу щодо можливої розтрати держкоштів кінокомпанією помічника Зеленського (ДОКУМЕНТ)

Справу проти компанії помічника президента Володимира Зеленського «Кіноквартал» щодо ймовірної розтрати держкоштів закрили у Національному антикорупційному бюро (НАБУ) через відсутність складу злочину

Новини України
13:32

Частина депутатів напрацьовує схему контрабанди вугілля Донбасу — Безсмертний (ВІДЕО)

Депутати з оточення президента України Володимира Зеленського мають відношення до контрабандних схем із вугіллям Донбасу і штовхають його на її схвалення, вважає дипломат Роман Безсмертний

Новини України
13:08
Новини партнерів
Загрузка...