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Ракурс
Павла Гриба та інших політв'язнів можуть повернути додому. Фото: 24 канал

Українських політв’язнів можуть повернути з Росії на батьківщину для відбування покарання — ЗМІ

21 сер 2019, 12:44
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П’ятьох українських політичних в’язнів Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка можуть повернути на батьківщину.

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Зараз українські громадяни, яких засудили за різні злочини в Росії, перебувають в московському слідчому ізоляторі (СІЗО) «Лефортово». Їх можуть передати Україні для відбування покарання на батьківщині. Про це повідомляє «Інтерфакс», посилаючись на джерела.

Наразі ведеться обговорення можливого формату цієї процедури, згідно з якою українці будуть вдома відбувати покарання, яке їм призначили в російських судах. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Зазначимо, що про можливий обмін утримуваними особами між країнами заявляв також і директор Центру політичної кон’юнктури Олексій Чеснаков. Він в інтерв’ю «Актуальним коментарям» заявляв, що не здивується, якщо політв’язнів і моряків обміняють в найближчі тижні поза нормандським форматом.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні в московському СІЗО «Лефортово» взяли передачі для українських політв’язнів.


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