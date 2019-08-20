Для українських політв'язнів в Лефортово передали продукти. Фото: РЮП

https://racurs.ua/ua/n125755-dlya-ukrayinskyh-politv-yazniv-v-lefortovo-peredaly-produkty-foto.html

Ракурс

Українським політв’язням Володимиру Балуху, Павлу Грибу, Станіславу Клиху, Миколі Карпюку та Олександру Кольченку передали продукти.

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Російська журналістка і правозахисниця Вікторія Івлєва віднесла передачі українцям в СІЗО «Лефортово». Про це Івлєва повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Серед продуктів, які передали для українців, молочні продукти, курятина, риба, сухофрукти, овочі, фрукти, чай, кава і цукор. Всі продукти є дозволеними для передачі в слідчий ізолятор.

За словами Івлєвої, всередині СІЗО вона не буває, тому не може підтвердити, чи дійсно українці перебувають саме тут, однак передачі на їхні імена співробітники установи взяли.

Зазначимо, напередодні адвокат Володимира Балуха Дмитро Дінзе заявив, що не може виявити місцезнаходження його підзахисного. Тим часом захисник Миколи Карпюка Олексій Барановський зазначив, що його підзахисного вивезли з в’язниці «Володимирський централ».

Як раніше повідомляв «Ракурс», українського політв’язня Балуха етапували із в’язниці в Москву. Адвокату не розкривають, в яке СІЗО перевезли його підзахисного.