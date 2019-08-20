Для украинских политзаключенных в Лефортово передали продукты. Фото: РЮП

https://racurs.ua/n125755-dlya-ukrainskih-politzakluchennyh-v-lefortovo-peredali-produkty-foto.html

Ракурс

Украинским политзаключенным Владимиру Балуху, Павлу Грибу, Станиславу Клиху, Николаю Карпюку и Александру Кольченко передали продукты.

Loading...

Российская журналистка и правозащитница Виктория Ивлева отнесла передачи украинцам в СИЗО «Лефортово». Об этом Ивлева сообщила на своей странице в Facebook.

Среди продуктов, которые передали для украинцев, молочные продукты, курятина, рыба, сухофрукты, овощи, фрукты, чай, кофе и сахар. Все продукты являются разрешенными для передачи в следственный изолятор.

По словам Ивлевой, внутри СИЗО она не бывает, поэтому не может подтвердить, действительно ли украинцы находятся именно тут, однако передачи на их имена сотрудники учреждения приняли.

Отметим, накануне адвокат Владимира Балуха Дмитрий Динзе заявил, что не может обнаружить местонахождение его подзащитного. Тем временем защитник Николая Карпюка Алексей Барановский отметил, что его подзащитного вывезли из тюрьмы «Владимирский централ».

Как ранее сообщал «Ракурс», украинского политзаключенного Балуха этапировали из тюрьмы в Москву. Адвокату не раскрывают, в какое СИЗО перевезли его подзащитного.