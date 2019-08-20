«Укроборонпром» решил нарастить экспорт вооружений до 2 млрд долл. в год. Фото: Укрінформ

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«Укроборонпром» намерен увеличить доходы от экспорта вооружений в пять раз к 2025 году, чтобы достигнуть уровня в 2 млрд долл. в год. При этом сумма государственного оборонного заказа в прошлом году составляла всего 400 млн долл.

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Об этом заявил Айварас Абромавичус, который недавно был назначен председателем наблюдательного совета «Укроборонпрома», в интервью изданию «Цензор.НЕТ».

Перспективными направлениями для достижения такой цели являются авиастроение и ракетостроение — в этих сферах в последние годы были подписаны несколько удачных контрактов. Поэтому, по мнению Абромавичуса, в них необходимо вкладывать лучшие ресурсы.

Важным изменением в оборонно-промышленной сфере в ближайшем будущем может стать и то, что предприятия, которые специализируются на производстве вооружения, займутся развитием производства гражданских товаров и предметов двойного назначения. Уже сейчас предприятия украинской оборонки получают многочисленные предложения от гражданских компаний, утверждает чиновник. Речь идет о производстве вышек для ветроэлектростанций, оборудования для газотранспортной системы, бытовых счетчиков и прочих товарах.

Нужно людей занимать работой, поднимать серьезно зарплату. Нужно возить, водить инвесторов за руку, показывать, что на наших предприятиях мы можем тоже производить продукты и военного, и гражданского назначения, — заявил Абромавичус.

Напомним, Абромавичус был назначен членом наблюдательного совета «Укроборонпрома» в июне 2019 года. До этого, в период президентских выборов, он был советником в команде Владимира Зеленского. Также ранее в течение двух лет он занимал должность министра экономического развития и торговли Украины.