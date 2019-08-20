Украина и Турция займутся совместной разработкой новейшего боевого беспилотника. Фото: Корреспондент.net

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Беспилотники Akinci с размахом крыльев в 20 м и грузоподъемностью более 1 т совместно создадут украинские и турецкие специалисты.

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Разработка беспилотного летательного аппарата будет проходить на предприятии, которое одновременно входит в состав как «Укроборонпрома», так и турецкой компании Baykar Defence. Гендиректор украинского оборонного предприятия Павел Букин отметил, что Akinci станет первым совместным проектом Украины и Турции. Об этом говорится на сайте государственного концерна «Укроборонпром».

По словам Букина, новый ударный беспилотник относится к недавно появившемуся классу «тяжелых» БПЛА. Он будет соответствовать всем требованиям современных вооруженных конфликтов. Летательный аппарат оснастят двигателями украинского производства, которые позволят Akinci использовать тяжелое вооружение на большой высоте. При этом беспилотник сможет развивать высокую скорость и находится в воздухе не менее суток.

Что касается внутренней «начинки» летательного аппарата, то, по словам специалистов, Akinci получит современные системы наблюдения, сенсоры и радар, позволяющие выявить сильно замаскированного противника на большом расстоянии, передать информацию о нем или же самостоятельно нанести удар.

Как известно, 10 августа «Укроборонпром» и турецкое предприятие Baykar Defence заявили о создании совместной компании по производству высокоточного оружия нового поколения.

А весной этого года «Укроборонпром» заключил соглашение в Стамбуле о закупке у Турции охладительных тепловизоров и средств спецсвязи.