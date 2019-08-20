Государственная пограничная служба задержала танкер «Мрия» в нейтральных водах. Для этого пограничникам пришлось взять судно на абордаж.

Танкер задержали в нейтральных водах, сообщает Еnkorr со ссылкой на компанию-судовладельца «Тефин».

Судно было загружено топливом, которое везли в Украину. После осмотра судна сотрудники правоохранительных органов потребовали включить двигатели и направить танкер в порт Херсона.

Если команда откажется это делать, судно планируют принудительно отбуксировать в Херсон. В компании-судовладельце заявили, что такие действия могут привести к экологической катастрофе, поскольку судно полностью загружено нефтепродуктами и его нельзя буксировать.

Напомним, что «Мрию» арестовали в связи с подозрением в поставках горючего для Черноморского флота России. Крымская прокуратура считает, это судно в июне 2015 года поставляло топливо российским морякам в оккупированном Севастополе, однако тогда транспортное средство имело другое название — «Вилга» (Vilga).

СБУ 10 августа обыскала танкер. Прокуратура намеревалась арестовать судно еще в начале августа, однако 13 августа Херсонский городской суд отказал ведомству в удовлетворении ходатайства, не увидев оснований для задержания. Впоследствии прокуратура подала апелляцию, которую 19 августа удовлетворил суд, наложивший арест на танкер. «Мрия» 13 августа успела покинуть херсонский порт и выйти в нейтральные воды Черного моря.