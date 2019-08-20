Прикордонники взяли арештовану судом «Мрію» на абордаж, фото — КП

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Державна прикордонна служба затримала танкер «Мрія» в нейтральних водах. Для цього прикордонникам довелося взяти судно на абордаж.

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Танкер затримали в нейтральних водах, повідомляє Еnkorr з посиланням на компанію-судновласника «Тефін».

Судно було завантажене паливом, яке везли в Україну. Після огляду судна співробітники правоохоронних органів почали вимагати включити двигуни і направити танкер в порт Херсон.

Якщо команда відмовиться це робити, судно планують примусово відбуксирувати в Херсон. В компанії-судновласнику заявили, що такі дії можуть призвести до екологічної катастрофи, оскільки судно повністю завантажено нафтопродуктами і його не можна буксирувати.

Нагадаємо, що «Мрію» заарештовано у зв’язку з підозрою в постачанні пального для Чорноморського флоту Росії. Згідно з даними кримської прокуратури, це судно в червні 2015 року постачало паливо російським морякам в окупованому Севастополі, однак тоді транспортний засіб мав іншу назву — «Вілга» (Vilga).

СБУ 10 серпня обшукала танкер. Прокуратура мала намір арештувати судно ще на початку серпня, проте 13 серпня Херсонський міський суд відмовив відомству в задоволенні клопотання, не побачивши підстав для затримання судна. Згодом прокуратура подала апеляцію, яку 19 серпня задовольнив суд, який наклав арешт на танкер. «Мрія» 13 серпня встигла залишити херсонський порт і вийти у нейтральні води Чорного моря.