Нардеп Ігор Кононенко. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n125745-antykorupciyne-buro-vidkrylo-kryminalne-provadjennya-proty-kononenka.html

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Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом декларування недостовірної інформації депутатом від парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Ігорем Кононенком.

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Підставою для реєстрації провадження стали певні висновки щодо діяльності політика, а саме — недекларування Кононенком корпоративних прав. Про це заявив глава НАБУ Артем Ситник, 20 серпня повідомляють «Українські новини».

Детективи відкрили провадження за ст. 366−1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зафіксувало порушення антикорупційного законодавства з боку народного депутата з «Блоку Петра Порошенка» Ігоря Кононенка. У ній виявлено недостовірні відомості на суму 7,6 млн грн.

Раніше повідомлялося, що в березні журналісти-розслідувачі заявили про бізнес-відносини колишнього нардепа, екс-глави правління холдингової компанії «Енергомережа» Дмитра Крючкова, який утік з України, з першим заступником голови парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Ігорем Кононенком. Автори програми «Схеми» стверджують, що Крючков віддавав представнику партії екс-президента 50−75% доходів, які були отримані внаслідок незаконних корупційних оборудок на енергетичному ринку України.