Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Нардеп Ігор Кононенко. Фото: ua.news

Антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти Кононенка

20 сер 2019, 13:40
999

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом декларування недостовірної інформації депутатом від парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Ігорем Кононенком.

Loading...

Підставою для реєстрації провадження стали певні висновки щодо діяльності політика, а саме — недекларування Кононенком корпоративних прав. Про це заявив глава НАБУ Артем Ситник, 20 серпня повідомляють «Українські новини».

Детективи відкрили провадження за ст. 366−1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зафіксувало порушення антикорупційного законодавства з боку народного депутата з «Блоку Петра Порошенка» Ігоря Кононенка. У ній виявлено недостовірні відомості на суму 7,6 млн грн.

Раніше повідомлялося, що в березні журналісти-розслідувачі заявили про бізнес-відносини колишнього нардепа, екс-глави правління холдингової компанії «Енергомережа» Дмитра Крючкова, який утік з України, з першим заступником голови парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Ігорем Кононенком. Автори програми «Схеми» стверджують, що Крючков віддавав представнику партії екс-президента 50−75% доходів, які були отримані внаслідок незаконних корупційних оборудок на енергетичному ринку України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Проти судді Вовка дав свідчення його колега, якого глава ОАСК нецензурно вилаяв

Суддя Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Андрій Федорчук дав свідчення проти глави ОАСК Павла Вовка. Федорчук стверджує, що Вовк нецензурно його вичитував за оперативний розгляд справи

Новини України
16:55

Антикорупційне бюро допитає главу Офісу президента Богдана

НАБУ планує допитати керівника Офісу президента Андрія Богдана через заяву щодо хабара, який йому начебто пропонували в інтересах глави Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка

Юридичні новини
15:27
Новини партнерів
Загрузка...