Економічний безвіз запроваджують Україна й Ізраїль. Фото: Comments.UA

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Економічний безвіз запроваджують Україна та Ізраїль, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, закликавши українських бізнесменів збільшувати товарообіг із ізраїльською стороною.

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Заява Гройсмана прозвучала після сьогоднішньої зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, який перебуває в Україні з робочим візитом. На переговорах також були присутні представники українських компаній, які лідирують в індустрії високих технологій, йдеться у Twitter глави українського уряду.

Гройсман і Нетаньяху обговорили питання українсько-ізраїльської співпраці в сферах сільської промисловості, IT-технологій, енергетики, харчової промисловості, фармацевтики і транспорту.

Українська сторона зазначає, що сукупний товарообіг України та Ізраїлю вже перевищив 1 млрд дол., а завдяки економічному безвізу ця цифра ще значно зросте.

Нагадаємо, вчора, 19 серпня, Нетаньяху зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Він також взяв участь у жалобній церемонії у Бабиному Яру, вшанувавши пам’ять жертв Голокосту.