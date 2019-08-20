Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Економічний безвіз запроваджують Україна й Ізраїль. Фото: Comments.UA

Економічний безвіз запроваджують Україна й Ізраїль — Гройсман (ВІДЕО)

20 сер 2019, 13:33
999

Економічний безвіз запроваджують Україна та Ізраїль, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, закликавши українських бізнесменів збільшувати товарообіг із ізраїльською стороною.

Loading...

Заява Гройсмана прозвучала після сьогоднішньої зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, який перебуває в Україні з робочим візитом. На переговорах також були присутні представники українських компаній, які лідирують в індустрії високих технологій, йдеться у Twitter глави українського уряду.

Гройсман і Нетаньяху обговорили питання українсько-ізраїльської співпраці в сферах сільської промисловості, IT-технологій, енергетики, харчової промисловості, фармацевтики і транспорту.

Українська сторона зазначає, що сукупний товарообіг України та Ізраїлю вже перевищив 1 млрд дол., а завдяки економічному безвізу ця цифра ще значно зросте.

Нагадаємо, вчора, 19 серпня, Нетаньяху зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Він також взяв участь у жалобній церемонії у Бабиному Яру, вшанувавши пам’ять жертв Голокосту.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Проти судді Вовка дав свідчення його колега, якого глава ОАСК нецензурно вилаяв

Суддя Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Андрій Федорчук дав свідчення проти глави ОАСК Павла Вовка. Федорчук стверджує, що Вовк нецензурно його вичитував за оперативний розгляд справи

Новини України
16:55

Антикорупційне бюро допитає главу Офісу президента Богдана

НАБУ планує допитати керівника Офісу президента Андрія Богдана через заяву щодо хабара, який йому начебто пропонували в інтересах глави Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка

Юридичні новини
15:27
Новини партнерів
Загрузка...