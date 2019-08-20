Экономический безвиз внедряют Украина и Израиль. Фото: Comments.UA

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Экономический безвиз внедряют Украина и Израиль, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, призвав украинских бизнесменов увеличивать товарооборот с израильской стороной.

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Заявление Гройсмана прозвучало после сегодняшней встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который находится в Украине с рабочим визитом. На переговорах также присутствовали представители украинских компаний, лидирующих в индустрии высоких технологий, говорится в Twitter главы украинского правительства.

Гройсман и Нетаньяху обсуждали вопросы украинско-израильского сотрудничества в сферах сельской промышленности, IT-технологий, энергетики, пищевой промышленности, фармацевтики и транспорта.

Украинская сторона отмечает, что совокупный товарооборот Украины и Израиля уже превысил 1 млрд дол., а благодаря экономическому безвизу эта цифра еще значительно увеличится.

Напомним, вчера, 19 августа, Нетаньяху встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Он также принял участие в траурной церемонии в Бабьем Яру, почтив память жертв Холокоста.