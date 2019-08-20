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Новости Сум: радикал планировал теракт на концерте Квартала 95, его задержала СБУ, фото — СБУ

Радикал планировал теракт на концерте «Квартала 95» в Сумах, его задержала СБУ (ФОТО)

20 авг 2019, 13:05
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Член радикального молодежного группировки планировал террористический акт в Сумах во время мероприятий по случаю Дня флага и на концерте «Квартала 95». 19-летнего юношу задержала Служба безопасности Украины, которая нашла у него дома взрывчатые вещества.

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Сумчанина задержали по подозрению в подготовке теракта, сообщает пресс-служба СБУ. Спецслужба считает, что он вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

Дома у жителя Сум изъяли настоящий арсенал — гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества. Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в церквях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня флага и проведения концерта KVARTAL-FEST (23 августа).

Новости Сум: радикал планировал теракт на концерте Квартала 95, его задержала СБУ, фото — СБУ

Новости Сум: радикал планировал теракт на концерте Квартала 95, его задержала СБУ, фото — СБУ

Задержанному подготовлено уведомление о подозрении в совершении преступлений.

Напомним, что в ноябре прошлого года в Житомире Военная прокуратура Центрального региона задержала солдат-контрактников десантно-штурмовой войск при попытке продать более 4 кг взрывчатки.

Источник: Ракурс


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