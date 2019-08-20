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Новини Сум: радикал планував теракт на концерті Кварталу 95, його затримала СБУ, фото — СБУ

Радикал планував теракт на концерті «Кварталу 95» в Сумах, його затримала СБУ (ФОТО)

20 сер 2019, 13:05
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Член радикального молодіжного угруповання планував терористичний акт в Сумах під час заходів з нагоди Дня прапора та на концерті «Кварталу 95». 19-річного юнака затримала Служба безпеки України, яка знайшла вибухові речовини.

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Сумчанина затримано за підозрою в підготовці теракту, повідомляє прес-служба СБУ. Спецслужба вважає, що він разом зі спільниками планував підірвати боєприпаси та вибухівку в місцях масового скупчення людей.

Вдома у мешканця Сум вилучили справжній арсенал — гранату Ф-1, боєприпаси і вибухові речовини. Слідство перевіряє версію про підготовку провокаційних акцій під час масових заходів, у тому числі в церквах, а також під час урочистостей з нагоди святкування Дня прапора та проведення концерту KVARTAL-FEST (23 серпня).

Новини Сум: радикал планував теракт на концерті Кварталу 95, його затримала СБУ, фото — СБУ

Новини Сум: радикал планував теракт на концерті Кварталу 95, його затримала СБУ, фото — СБУ

Затриманому підготовлено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року в Житомирі Військова прокуратура Центрального регіону затримала солдат-контрактників Десантно-штурмових військ під час спроби продати понад 4 кг вибухівки.

Джерело: Ракурс


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999

Радикал планував теракт на концерті «Кварталу 95» в Сумах, його затримала СБУ (ФОТО)

Член радикального молодіжного угруповання планував терористичний акт в Сумах під час заходів з нагоди Дня прапора та на концерті «Кварталу 95». 19-річного юнака затримала СБУ, яка знайшла вибухові речовини

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13:05
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