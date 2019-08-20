На борту танкера в Чорному морі загинули українці. Фото: eadaily.com

https://racurs.ua/ua/n125741-ukrayinski-moryaky-zagynuly-cherez-otruiennya-na-tankeri-v-chornomu-mori.html

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Сильне отруєння метиловим спиртом призвело до загибелі двох громадян України, які були членами екіпажу танкера «Магус», що ходить під прапором Панами.

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Інцидент стався поблизу Тамані у вівторок, 20 серпня. Капітан танкера запросив медичну евакуацію на берег двох членів екіпажу. Він повідомив, що чоловіки отруїлися метиловим спиртом. Стан моряків різко погіршився й їм негайно знадобилася медична допомога. Про це повідомляє «Інтерфакс-Південь» з посиланням на дані прес-служби Федерального агентства морського і річкового транспорту РФ.

Відправлений з берега буксир забрав постраждалих та попрямував в Морський рятувально-координаційний центр у місті Новоросійськ. У ході транспортування один з постраждалих помер на борту. Другий член екіпажу танкера загинув через кілька годин.

У прес-службі агентства зазначили, що обидва загиблих є громадянами України. Один з них обіймав посаду помічника капітана, інший — старшого матроса. Танкер знаходиться в Чорному морі в районі порту Тамань, екіпаж складається з 35 осіб.

В українському Міністерстві закордонних справ поки не коментували подію.

Нагадаємо, що у західній Уганді внаслідок вибуху на паливному танкері загинули не менше 20 осіб, ще десятки моряків постраждали. Паливне судно прямувало з Кенії до Демократичної республіки Конго.