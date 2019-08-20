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Велика Британія втратила статус країни без кору: цьогоріч захворіли 230 осіб. Фото: Хроніка.інфо

Велика Британія втратила статус країни без кору: цьогоріч захворіли 230 осіб

20 сер 2019, 12:56
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Кір у Великій Британії стрімко розповсюджується. Через цьогорічний спалах хвороби королівство втратило статус вільної від проблеми кору країни.

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З початку 2019 року в Британії зафіксували вже 231 випадок захворювання на кір, повідомляє «BBC Україна».

Британські лікарі вважають причиною стрімкого поширення кору недотримання норм вакцинації дітей.

Згідно з правилами, дітям мають зробити два щеплення: перше у віці одного року, а друге — перед тим, як дитина йде до школи. Однак статистка свідчить про те, що лише 87% британських дітей проходили ревакцинацію, а показником, який може запобігти поширенню кору, вважають 95%. У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) повідомляють, що після досягнення цього показника утворюється колективний імунітет і розповсюдження хвороби стає малоймовірним.

Професор Королівського коледжу Хелен Стоукс-Лемпард вважає, що однією з причин низького рівня вакцинації британців є скандал, що стався в 1990-х роках, коли хірург Ендрю Вейкфілд у своїй статті в науковому журналі Lancet пов’язав вакцинацію проти кору, паротиту та краснухи (КПК) із поширенням аутизму серед дітей. Згодом інші дослідження довели безпідставність висновків ученого, а самого Вейкфілда було виключено з британського медичного реєстру. Однак цей інцидент все ж вплинув на показники вакцинації дітей, що й могло призвести до спалаху кору.

Україна ж, за даними UNICEF, є світовим лідером за кількістю хворих на кір. Далі йдуть Філіппіни, Бразилія, Ємен, Венесуела та Сербія. Торік в Україні на кір захворіли 55 тис. осіб — цей показник був рекордним за всі роки незалежності країни. Однак поточний рік вже б'є цей антирекорд: вже зафіксовано 56 тис. 861 випадок захворювання, 18 людей померли через ускладнення після кору.


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