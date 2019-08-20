Великобритания потеряла статус страны без кори: в этом году заболели 230 человек. Фото: Хроника.инфо

https://racurs.ua/n125742-velikobritaniya-poteryala-status-strany-bez-kori-v-etom-godu-zaboleli-230-chelovek.html

Ракурс

Корь в Великобритании стремительно распространяется. Из-за нынешней вспышки болезни королевство потеряло статус свободной от проблемы кори страны.

Loading...

С начала 2019 года в Великобритании зафиксировали уже 231 случай заболевания корью, сообщает «BBC Україна».

Британские врачи считают причиной стремительного распространения кори несоблюдение норм вакцинации детей.

Согласно правилам, детям должны сделать две прививки: первую в возрасте одного года, а вторую — перед тем, как ребенок пойдет в школу. Однако статистка свидетельствует о том, что лишь 87% британских детей проходили ревакцинацию, а показателем, который может предотвратить распространение кори, считают 95%. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщают, что после достижения этого показателя образуется коллективный иммунитет и распространение болезни становится маловероятным.

Профессор Королевского колледжа Хелен Стоукс-Лэмпард сообщает, что одной из причин низкого уровня вакцинации британцев является скандал, произошедший в 1990-х годах, когда хирург Эндрю Уэйкфилд в своей статье в научном журнале Lancet связал вакцинацию против кори, паротита и краснухи (КПК) с распространением аутизма среди детей. Впоследствии другие исследования доказали безосновательность выводов ученого, а самого Уэйкфилда исключили из британского медицинского реестра. Однако этот инцидент все же повлиял на показатели вакцинации детей, что в итоге могло привести к вспышке кори.

Украина же, по данным UNICEF, является мировым лидером по количеству больных корью. Далее следуют Филиппины, Бразилия, Йемен, Венесуэла и Сербия. В прошлом году в Украине корью заболели 55 тыс. человек — этот показатель был рекордным за все годы независимости страны. Однако текущий год бьет этот антирекорд: уже зафиксировали 56 тыс. 861 случай заболевания, 18 человек умерли из-за осложнений после кори.