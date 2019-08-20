На борту танкера в Черном море погибли украинцы. Фото: eadaily.com

https://racurs.ua/n125741-ukrainskie-moryaki-pogibli-iz-za-otravleniya-na-tankere-v-chernom-more.html

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Сильное отравление метиловым спиртом привело к гибели двух граждан Украины, которые были членами экипажа танкера «Магус», которое ходит под флагом Панамы.

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Инцидент произошел вблизи Тамани во вторник, 20 августа. Капитан танкера запросил медицинскую эвакуацию на берег двух членов экипажа. Он сообщил, что мужчины отравились метиловым спиртом. Состояние моряков резко ухудшилось и им немедленно понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на данные пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта РФ.

Отправленный с берега буксир забрал пострадавших и направился в Морской спасательно-координационный центр в городе Новороссийск. В ходе транспортировки один из пострадавших умер на борту. Второй член экипажа танкера погиб через несколько часов.

В пресс-службе агентства отметили, что оба погибших являются гражданами Украины. Один из них занимал должность помощника капитана, другой — старшего матроса. Танкер находится в Черном море в районе порта Тамань, экипаж состоит из 35 человек.

В украинском Министерстве иностранных дел пока не комментировали произошедшее.

Напомним, что в западной Уганде в результате взрыва на топливном танкере погибли не менее 20 человек, еще десятки моряков пострадали. Топливное судно направлялось из Кении в Демократическую Республику Конго.