Антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против Кононенкоhttps://racurs.ua/n125745-antikorrupcionnoe-buro-otkrylo-ugolovnoe-proizvodstvo-protiv-kononenko.htmlРакурс
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту декларирования недостоверной информации депутатом от парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Игорем Кононенко.
Основанием для регистрации производства стали определенные выводы о деятельности политика, а именно — недекларирование Кононенко корпоративных прав. Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник, 20 августа, сообщают «Українські новини».
Детективы открыли производство по ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) зафиксировало нарушение антикоррупционного законодательства со стороны народного депутата из «Блока Петра Порошенко» Игоря Кононенко. В ней выявлены недостоверные сведения на сумму 7,6 млн грн.
Ранее сообщалось, что в марте журналисты-расследователи заявили о бизнес-отношениях бывшего нардепа, экс-главы правления холдинговой компании «Энергосеть» Дмитрия Крючкова, который сбежал из Украины, с первым заместителем председателя парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Игорем Кононенко. Авторы программы «Схемы» утверждают, что Крючков отдавал представителю партии экс-президента 50−75% доходов, которые были получены в результате незаконных коррупционных сделок на энергетическом рынке Украины.