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Ракурс
Нардеп Игорь Кононенко. Фото: ua.news

Антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против Кононенко

20 авг 2019, 13:40
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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту декларирования недостоверной информации депутатом от парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Игорем Кононенко.

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Основанием для регистрации производства стали определенные выводы о деятельности политика, а именно — недекларирование Кононенко корпоративных прав. Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник, 20 августа, сообщают «Українські новини».

Детективы открыли производство по ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) зафиксировало нарушение антикоррупционного законодательства со стороны народного депутата из «Блока Петра Порошенко» Игоря Кононенко. В ней выявлены недостоверные сведения на сумму 7,6 млн грн.

Ранее сообщалось, что в марте журналисты-расследователи заявили о бизнес-отношениях бывшего нардепа, экс-главы правления холдинговой компании «Энергосеть» Дмитрия Крючкова, который сбежал из Украины, с первым заместителем председателя парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Игорем Кононенко. Авторы программы «Схемы» утверждают, что Крючков отдавал представителю партии экс-президента 50−75% доходов, которые были получены в результате незаконных коррупционных сделок на энергетическом рынке Украины.

Источник: Ракурс


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