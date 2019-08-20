Україна і Туреччина спільно розроблять новітній бойовий безпілотник. Фото: Кореспондент.net

https://racurs.ua/ua/n125747-ukrayina-i-turechchyna-spilno-rozroblyat-novitniy-boyovyy-bezpilotnyk-foto.html

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Безпілотники Akinci з розмахом крил у 20 м і вантажопідйомністю понад 1 т спільно створять українські та турецькі фахівці.

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Розробка безпілотного літального апарату триватиме на підприємстві, яке одночасно входить до складу як «Укроборонпрому», так і турецької компанії Baykar Defence. Гендиректор українського оборонного підприємства Павло Букін зазначив, що Akinci стане першим спільним проектом України і Туреччини. Про це йдеться на сайті державного концерну «Укроборонпром».

За словами Букіна, анонсований ударний безпілотник відноситься до нового класу «важких» БПЛА. Він буде відповідати всім вимогам сучасних збройних конфліктів. Літальний апарат оснастять двигунами українського виробництва, які дозволять Akinci використовувати важке озброєння на великій висоті. При цьому безпілотник зможе розвивати високу швидкість і перебувати у повітрі не менше доби.

Що стосується внутрішньої «начинки» літального апарату, то, за словами фахівців, Akinci отримає сучасні системи спостереження, сенсори і радар, що дозволяють виявити щільно замаскованого противника на великій відстані, передати інформацію про нього або ж самостійно нанести удар.

Як відомо, 10 серпня «Укроборонпром» і турецьке підприємство Baykar Defence заявили про створення спільної компанії з виробництва високоточної зброї нового покоління.

А навесні цього року «Укроборонпром» уклав угоду у Стамбулі про закупівлю в Туреччини охолоджувальних тепловізорів та засобів спецзв’язку.