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«Укроборонпром» вирішив наростити експорт озброєнь до 2 млрд дол. на рік. Фото: Укрінформ

«Укроборонпром» вирішив наростити експорт озброєнь до 2 млрд дол. на рік

20 сер 2019, 15:30
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«Укроборонпром» планує збільшити доходи від експорту озброєнь уп’ятеро до 2025 року, щоби досягти рівня в 2 млрд дол. на рік. При цьому сума державного оборонного замовлення торік становила всього 400 млн дол.

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Про це заявив Айварас Абромавічус, який недавно був призначений головою наглядової ради «Укроборонпрому», в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ».

Перспективними напрямками для досягнення такої мети є авіабудування та ракетобудування — в цих сферах за останні роки було підписано кілька вдалих контрактів. Тому, на думку Абромавічуса, в них необхідно вкладати кращі ресурси.

Важливою зміною в оборонно-промисловій сфері в найближчому майбутньому може стати і те, що підприємства, які спеціалізуються на виробництві озброєння, займуться розвитком виробництва цивільних товарів і предметів подвійного призначення. Вже зараз підприємства української оборонки отримують численні пропозиції від цивільних компаній, стверджує чиновник. Йдеться про виробництво вишок для вітроелектростанцій, обладнання для газотранспортної системи, побутових лічильників тощо.

Треба людей займати роботою, підвищувати серйозно зарплату. Треба возити, водити інвесторів за руку, показувати, що на наших підприємствах ми можемо теж виготовляти продукти і військового, і цивільного призначення, — заявив Абромавічус.

Нагадаємо, Абромавічус був призначений членом наглядової ради «Укроборонпрому» в червні 2019 року. До цього, в період президентських виборів, він був радником у команді Володимира Зеленського. Також раніше впродовж двох років він обіймав посаду міністра економічного розвитку та торгівлі України.

Джерело: Ракурс


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