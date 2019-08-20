Главу Офісу президента Богдана допитають в НАБУ. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n125753-antykorupciyne-buro-dopytaie-glavu-ofisu-prezydenta-bogdana.html

Ракурс

Національне антикорупційне бюро України планує допитати керівника Офісу президента Андрія Богдана.

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Допит посадовця відбудеться після заяви про прихід представника нібито від одного з так званих смотрящих Києва з пропозицією розділити незаконно отримані бюджетні гроші столиці навпіл за збереження на посаді голови КМДА Віталія Кличка. Про це журналістам заявив глава НАБУ Артем Ситник, 20 серпня повідомляє УНІАН.

Планується допит. Без показів Богдана в принципі там нема що розслідувати. Якщо він розкаже, то будемо рухатися далі, — заявив Ситник, але не уточнив, коли він відбудеться.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан в інтерв’ю розповідав про 20 млн дол., які йому буцімто пропонували в інтересах Кличка. Голова КМДА Віталій Кличко запевняв, що нікого на подібні переговори не уповноважував і вимагав або вибачень Богдана за неправдиву інформацію, або оголошення підозри встановленим особам.

Національне антикорупційне бюро 5 серпня відкрило кримінальне провадження за фактом можливої пропозиції 20 млн дол. як хабара Богдану. Розпочати розслідування детективів просив мер Києва Віталій Кличко. Сам Кличко нещодавно заявляв, що дав свідчення у НАБУ щодо заяви Богдана.