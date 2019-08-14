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Ракурс
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Інформатор

Кличко заявив, що дав свідчення НАБУ щодо можливої пропозиції хабара Богдану

14 сер 2019, 21:43
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Міський голова Києва Віталій Кличко 14 серпня дав свідчення у Національному антикорупційному бюро.

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Свідчення мера стосувалися кримінального провадження щодо можливої пропозиції хабара керівнику Офісу президента Андрію Богдану. Про це Кличко сьогодні написав на власній сторінці у Facebook.

Сьогодні свідчив у НАБУ в кримінальному провадженні, яке відкрили за моїм зверненням. Стосується воно публічної заяви керівника Офісу Президента Андрія Богдана про нібито пропозицію йому якимись особами хабара в 20 млн дол. Нібито від мого імені, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 серпня Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливої пропозиції 20 млн дол. як хабара голові Офісу президента Андрію Богдану. Розпочати розслідування детективів просив мер Києва Віталій Кличко.

Раніше Богдан в інтерв’ю розповідав про 20 млн дол., які йому буцімто пропонували в інтересах Кличка. Голова КМДА запевняв, що нікого на подібні переговори не уповноважував і вимагав або вибачень Богдана за неправдиву інформацію, або оголошення підозри встановленим особам.

Джерело: Ракурс


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