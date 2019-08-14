Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Информатор

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Ракурс

Городской голова Киева Виталий Кличко 14 августа дал показания в Национальном антикоррупционном бюро.

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Показания мэра касались уголовного производства относительно возможного предложения взятки руководителю Офиса президента Андрею Богдану. Об этом Кличко сегодня написал на собственной странице в Facebook.

Сегодня свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли по моему обращению. Касается оно публичного заявления руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о якобы предложении ему какими-то лицами взятки в 20 млн долл. Якобы от моего имени, — говорится в сообщении.

Напомним, 5 августа Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 млн долл. как взятке главе офиса президента Андрею Богдану. Начать расследование детективов просил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее Богдан в интервью рассказывал о 20 млн долл., которые ему якобы предлагали в интересах Кличко. Председатель КГГА уверял, что никого на подобные переговоры не уполномочивал и требовал или извинений Богдана за ложную информацию, или объявления подозрения установленным лицам.