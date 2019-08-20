Зміна клімату: в Ісландії урочисто попрощалися зі 700-річним льодовиком, який розтанув, фото — AP

https://racurs.ua/ua/n125752-v-islandiyi-urochysto-poproschalysya-zi-700-richnym-lodovykom-yakyy-roztanuv-foto.html

Ракурс

В Ісландії урочисто попрощалися із льодовиком, який офіційно був оголошений «загиблим» у 2014 році, коли втратив здатність переміщатися.

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Під час церемонія прощання з льодовиком Окйекудль місцева влада встановила меморіальну дошку. Льодовик практично зник з лиця землі у віці близько 700 років, повідомляє BBC.

На церемонію приїхала прем'єр-міністр Катрін Якобсдоттір, міністр навколишнього середовища Гудмундур Інги Гудбрандссон і колишній президент Ірландії Мері Робінсон.

Глава уряду виступила з промовою, після чого всі присутні піднялися на вершину вулкана, де колись розташовувався льодовик, і встановили там пам’ятну дошку з листом для майбутніх поколінь.

Oкйекудль — перший ісландський льодовик, який втратив такий статус. Ця ж доля спіткає всі інші льодовики в найближчі 200 років. Ця дошка — нагадування про те, що відбувається і що необхідно зробити. Тільки ви знаєте, вдалося нам це чи ні, — написано на меморіальній дошці.

Посвячення, написане ісландським автором Андрі Снаером Магнасоно, закінчується датою церемонії і зазначенням концентрації вуглекислого газу в повітрі в усьому світі станом на 2019 рік — 415 частин на 1 млн.

Окйекудль 100 років тому мав площу 15 кв. км і товщину до 50 м. Наразі від нього залишилося близько 1 кв. км льоду товщиною максимум 15 м. У 2014 році вчені вперше перестали реєструвати рух льодової маси. Тоді Окйекудль визнали льодовиком, що припинив своє існування.

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