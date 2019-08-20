Стрілянина біля метро «Голосіївська» виникла між муніципалами та охоронною фірмою, фото — Нацполіція

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Стрілянина біля метро «Голосіївська» у Києві виникла між представниками «Муніципальної охорони» та приватною охоронною фірмою. Конфлікт у парку переріс у застосування травматичної та холодної зброї.

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У результаті інциденту постраждало троє чоловіків, які перебувають у лікарнях, повідомила прес-служба столичної поліції.

Правоохоронці розшукали кількох найбільш активних учасників події і готуються затримати п’ятьох із них. Усі вони отримали під час стрілянини тілесні ушкодження.

Поліція проводить й обшуки, тому зауважує, що після встановлення всіх обставин інциденту можлива додаткова кваліфікація події.

Нагадаємо, що стрілянина біля метро «Голосіївська» сталася у ніч з 19 на 20 серпня. Після пострілів з травматичної зброї більшість правопорушників порозбігалися. Двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення, один — ножове.

На місці події слідчі вилучили стріляні гільзи і автомобіль «Фольксваген». Голосіївське управління поліції відкрило кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.