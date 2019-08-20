Стрельба возле метро «Голосеевская» возникла между муниципалами и охранной фирмой, фото - Нацполиция

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Ракурс

Стрельба возле метро «Голосеевская» в Киеве произошла между представителями «Муниципальной охраны» и частной охранной фирмой. Конфликт в парке перерос в применение травматического и холодного оружия.

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В результате инцидента пострадали трое мужчин, которые находятся в больницах, сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители разыскали нескольких наиболее активных участников инцидента и готовятся задержать пятерых из них. Все они получили в ходе перестрелки телесные повреждения.

Полиция проводит и обыски, поэтому отмечает, что после установления всех обстоятельств инцидента возможна дополнительная квалификация события.

Напомним, что стрельба возле метро «Голосеевская» случилась в ночь с 19 на 20 августа. После выстрелов из травматического оружия большинство правонарушителей разбежались. Двое мужчин получили огнестрельные ранения, один — ножевое.

На месте происшествия следователи изъяли гильзы и автомобиль «Фольксваген». Голосеевское управление полиции открыло уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.