Александр Ткаченко ушел с должности гендиректора «1+1». Фото: liga.net

https://racurs.ua/n125750-tkachenko-ushel-s-posta-generalnogo-direktora-kanala-1-1.html

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Избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко ушел с должности генерального директора телевизионной группы «1+1 media».

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Таким образом политик вышел из телебизнеса. Свою долю телеканала «1+1» в 5% он продал инвестиционной компании. Об этом Ткаченко заявил на встрече с журналистами, 20 августа передает LIGA.net.

Он добавил, что журналисты, владеющие долями холдинга, и ставшие депутатами тоже собираются продавать свои доли в компании. Ткаченко останется почетными президентом телеканала.

По информации издания, телегруппа «1+1 media» меняет структуру управления холдинга. В состав правления вошли шесть человек: руководитель телевизионного бизнеса Максим Кривицкий, глава направления платного телевидения и SharedServicesЯрослав Пахольчук и руководитель «1+1 Digital» и инновациям Анна Ткаченко. Также в состав правления медиахолдинга вошли гендиректор ТРК «Студия 1+1» Вячеслав Миенко, финансовый директор Дмитрий Тузов и директор по маркетинговым коммуникациям Светлана Павелецкая.

Как известно, Александр Ткаченко является девятым номером в политической партии «Слуга народа». Его называют кандидатом на должность председателя Киевской городской государственной администрации.

Напомним, в новый состав Верховной Рады войдут звезды шоу-бизнеса, комики, спортсмены и работники канала олигарха Игоря Коломойского. В частности, нардепами станут телеведущие Александр Скичко, Роман Грищук, Николай Тищенко, свадебный тамада Игорь Кривошеев, представители студии «Квартал 95».